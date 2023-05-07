泰國國會大選展開提前投票

（法新社曼谷7日電） 泰國民眾今天在烈日下排隊進入設在各地寺廟、購物中心和學校的投票所，提前投下14日國會大選的選票。 泰國國會眾議院選舉將於14日登場，全國有超過200萬泰國人登記提前投票。

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帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在2014年的軍事政變後成為總理，2019年國會大選後，帕拉育透過公民力量黨（Palang Pracharath）、民主黨（Democrat）和泰自豪黨（Bhumjaithai）等組成的執政聯盟所推舉，經由選舉續任總理。

民調顯示，選民較支持為泰黨（Pheu Thai）和更激進的前進黨（Move Forward），帕拉育民調持續落後。

但由於現行選舉制度對軍方支持的政黨極度有利，挑戰者必須取得壓倒性勝利才有希望籌組下一屆政府。

28歲的購物中心員工斯蘇達（Srisuda Wongsa-ad）在投票後表示：「我希望這次選舉能讓國家變得更好。」

首都曼谷的氣溫持續飆升，預計今天稍後將來到攝氏39度，但人群相當踴躍，繁忙的投票所周圍交通擁擠。 首次投票的曼谷20歲市民帕薩維（Pasawee Sriarunothai）表示：「我非常興奮。我決定根據政黨的政見投票，希望這次選舉能帶給國家更美好的未來。」

投票所將於下午5時（台北時間下午6時）關閉，當局預計會有大批選民提前投票。

警方昨天告訴媒體，將在曼谷部署約3000名維安人員。

© 2023 AFP