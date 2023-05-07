越南創高溫紀錄 中北部測得攝氏44.1度

（法新社河內7日電） 越南中北部氣象站昨天下午測得攝氏44.1度的高溫，打破2019年創下的高溫紀錄。

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南亞4月大部分時間處於熱浪之中，越南 鄰國氣溫也寫下新高紀錄。

越南氣候從北到南各有不同，但整個國家現正進入最炎熱的夏季。

越南國家水文氣象預報中心（National Center for Hydro-Meteorological Forecasting, NCHMF）表示，昨天下午在中北部清化省回春（Hoi Xuan）室內觀測站測得創紀錄的攝氏44.1度高溫。

這個數字打破了2019年4月20日在中部河靜省香溪縣創下的攝氏43.4度的紀錄。

氣候變化專家阮玉輝（Nguyen Ngoc Huy，音譯）在首都河內向法新社表示，「在氣候變遷和全球暖化的情況下，這是一個令人擔憂的紀錄」。 他表示，「我相信這個紀錄還會重演許多次」。

「它確認了極端氣候模型的真實性。」

科學家表示，全球暖化正讓惡劣天氣更形惡化，聯合國的「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）在最近一份報告中警告，「全球暖化的逐次升溫將會加劇多重和並發的危害。」

© 2023 AFP