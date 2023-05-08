加拿大西部野火燎原 亞伯達省緊急狀態3萬人撤離

（法新社蒙特婁7日電） 加拿大西部野火蔓延，持續延燒的火場超過100多處，亞伯達省（Alberta）昨天進入緊急狀態後，當局今天要求更多居民撤離。

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亞伯達省20多處火場火勢尚未獲得控制，約3萬人接獲撤離通知。

省長史密斯（Danielle Smith）稱這種情況「前所未見」，昨天宣布進入緊急狀態。

亞伯達省是世界上最大產油區之一，史密斯表示，該省今年春天炎熱乾燥，只需星星火種就會引發可怕的野火。

亞伯達省野火機構發言人塔克（Christie Tucker）表示，南部今天降下零星陣雨，消防員才得以接近先前因「極端野火」而無法進入的地區，但北部狀況還是非常困難。

「我們優先要對付的一直都是威脅社區或人命的野火。」

亞伯達省緊急事務管理局（Alberta Emergency Management Agency）局長布萊爾（Colin Blair）表示，由於持續有黑煙瀰漫且火勢不斷，難以評估部分地區的財產損失。

在亞伯達省北部的福克斯湖（Fox Lake），一場大火燒毀20棟房屋、一間商店和一所警察局，部分居民得搭船或直升機撤離。

鄰近的卑詩省（British Columbia）兩場野火失控，迫使人們離開家園。當局警告，在強風助長下，未來幾天火勢預料將更加不可收拾。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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