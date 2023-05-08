因褻瀆可蘭經和侮辱先知遭定罪 伊朗處決2男子

（法新社德黑蘭8日電） 伊朗司法部門今天表示，已處決兩名因褻瀆可蘭經和侮辱先知穆罕默德（Prophet Mohammad）被判死刑的男子。

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根據伊朗司法部門新聞網站米桑線上（Mizan Online），札瑞（Sadrollah Fazeli Zarei）和梅赫達德（Youssef Mehrdad）在早上被處絞刑，他們先前因「侮辱先知穆罕默德和…燒毀可蘭經」而被定罪。

米桑線上補充道，2021年3月，其中一名被告據稱承認在其社群媒體帳號上承認犯下侮辱行為。

這樣的供詞時常被伊朗以外的人權組織譴責出自「被迫」，認為這些供詞往往是在脅迫之下取得。

根據國際特赦組織（Amnesty International）和其他人權團體的說法，伊朗每年處決的人數僅次於中國。

兩個人權組織4月表示，伊朗在2022年絞死的人數較前一年增加了75%。

總部位於挪威的「伊朗人權」（Iran Human Rights, IHR）與巴黎的「共同反死刑組織」（Ensemble Contre la Peine de Mort, ECPM）在一份聯合報告中指出，伊朗去年至少有582人遭處決，這是自2015年以來的最高數字，遠高於2021年的333人。

© 2023 AFP