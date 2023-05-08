女選手賽跑未戴頭巾惹議 伊朗田徑協會主席下台

（法新社德黑蘭7日電） 伊朗正加強執行女性佩戴頭巾規定，官方媒體報導，因為一項長跑比賽的女性選手未按強制規定佩戴頭巾，伊朗田徑協會主席希亞米今天辭職。

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國營伊朗通訊社（IRNA）報導：「在南部城市希拉茲（Shiraz）舉辦的這項長跑比賽引發爭議，希亞米（Hashem Siami）因而辭職。」

1979年伊斯蘭革命後不久，當局開始強制女性佩戴頭巾。根據伊朗媒體發布的5日比賽照片，一些女性選手跑步時沒有佩戴頭巾。

當地檢方今天在聲明中說，這場公共活動的主辦者也被傳喚提出「解釋」。

希亞米告訴伊朗通訊社，他沒有參與組織這項比賽，未佩戴頭巾的運動員也不屬於伊朗田徑協會。

為了更嚴格執行女性在公共場合戴頭巾的規定，伊朗當局在4月宣布新的警方行動。

伊朗庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）去年因違反嚴格着裝規定，被道德警察羈押期間於9月16日死亡，引發抗議浪潮，其後伊朗反抗着裝規定的婦女人數不斷增加。

根據伊朗媒體報導，德黑蘭當局上周至少對4名公開露面時未佩戴頭巾的演員展開法辦程序。

伊朗當局4月中旬表示，全國150多家商業機構因員工涉嫌違反着裝要求而被關閉。

去年6月，希拉茲警方曾逮捕在一項滑板活動中摘下頭巾的女孩與活動主辦人。

© 2023 AFP