成蕾在中國被捕滿1000日 澳洲當局呼籲放人

（法新社雪梨8日電） 因涉嫌「泄漏國家機密」在中國被捕的澳洲華裔記者成蕾已經身陷囹圄1000天。澳洲當局今天再度呼籲中國當局釋放成蕾，讓她與家人團聚。

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47歲的成蕾出生於湖南嶽陽，10歲隨父母移居澳洲，曾是中國環球電視新聞網（CGTN）英文頻道主播，2020年8月因涉嫌「泄漏國家機密」在北京遭拘留；2021年2月被當局依涉嫌「為境外非法提供國家秘密罪」逮捕。2022年3月31日，北京第二中院對成蕾案進行閉門審理，澳洲外交人員未被允許旁聽，迄今未看到法院對她的判決。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）對成蕾案持續拖延表達「深刻關切」。許多人認為這起案件出於政治動機。

成蕾2020年被捕後一直被拘留在北京，她有兩個年幼的孩子住在澳洲。黃英賢說，「儘管與家人分開這麼久，但她展現極強的韌性與勇氣」。「所有澳洲人都想看到她與孩子團聚。」

成蕾的男友柯益爾（Nick Coyle）寫下懇切的陳詞，期盼她能獲釋。

柯益爾在今天刊登於「澳洲人報」（The Australian）的文章中說，「已經過了1000天，我們依舊不知道她為何被捕，為何被以危害國家安全這種刻意模糊的罪名起訴，也不知道她何時能回到我們身邊」。

他寫道，「在這起案件中，她的兩個孩子也已成為不透明中國法律體制的受害者，當時分別只有9歲和11歲」。

成蕾被捕後與外界聯繫幾乎斷絕，僅有澳洲使館領事每個月前往探監。

© 2023 AFP