澤倫斯基紀念二戰勝利日：俄軍將像納粹一樣潰敗

（法新社基輔8日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天紀念二戰歐洲勝利日，誓言俄羅斯軍隊將在烏克蘭戰場上潰敗，就像納粹德國在二戰中被擊敗一樣。他也提交議案更改烏克蘭二戰紀念日為今天。

廣告 繼續瀏覽後續

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）站在烏克蘭二戰歷史博物館前發表視頻演說：「現代俄羅斯重新帶來的所有舊邪惡都將被擊敗，就像納粹主義被擊敗一樣。」

他還說：「就像我們當時一起摧毀邪惡力量一樣，我們現在也將團結摧毀類似的邪惡力量。」

納粹德國在1945年5月8日向盟軍投降，澤倫斯基選在這個日子的周年紀念日發表錄影演說。俄羅斯的勝利日則在5月9日，慶祝前蘇聯的二戰勝利，以往同為前蘇聯共和國的俄烏兩國原本都在9日慶祝勝利日。

澤倫斯基表示已向國會提交法案，提議烏克蘭改為5月8日正式紀念二戰勝利，5月9日則慶祝歐洲日。此舉顯示烏克蘭進一步疏遠莫斯科。

他說，克里姆林宮（Kremlin）要對「侵略和吞併、佔領和驅逐」以及「大規模屠殺和虐待」負責。

「所有這一切都將以我們的勝利，烏克蘭和自由世界的勝利來回應。」

澤倫斯基發表演說前幾小時，烏軍宣稱擊落俄軍發射的35架攻擊型無人機。這次無人機攻擊在基輔造成5人受傷。

烏克蘭官員又說，南部地區港市敖德薩（Odessa）有1個倉庫遭受空襲，造成3人受傷。

© 2023 AFP