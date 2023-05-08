英國加冕慶祝活動將落幕 號召民眾大方送暖

（法新社倫敦8日電） 英國國王查爾斯三世的加冕慶祝活動即將落幕，英王今天休假一天，王儲威廉王子會出席一場訓練幼犬的慈善活動，英國大眾則被號召響應「大方送暖」，致敬熱愛慈善的查爾斯三世。

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經過6日在西敏寺的加冕儀式、昨天的加冕音樂會與街頭派對，英國今天號召大眾參加由超過1500個慈善團體發起的志工響應活動「大方送暖」（The Big Help Out），替慶祝活動畫下句點。

查爾斯三世今天不會出現在大眾面前；威廉王子則會參加一場由導盲犬訓練中心舉辦的幼犬訓練課，這也是志工響應活動之一。

白金漢宮表示，「全英國全力響應『大方送暖』活動…（國王和王後）將不會親自出席任何一場活動」。

溫莎城堡（Windsor Castle）昨晚舉行一場約2萬人出席的加冕音樂會，表演陣容星光熠熠，包括老牌歌星萊諾李奇（Lionel Richie）、美國歌壇流行天後凱蒂佩芮（Katy Perry）、義大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）、皇家芭蕾舞團（Royal Ballet）等，查爾斯三世是特邀嘉賓，和王後卡蜜拉一起在王室包廂觀看演出。

威廉王子（Prince William）在音樂會上講話時表示：「正如我祖母在加冕時所說的，加冕典禮是我們對未來希望的宣言。我知道她就在天上，深情地注視着我們，她會是一位非常驕傲的母親。」

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