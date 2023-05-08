英王查爾斯三世加冕 雪梨歌劇院沒點燈爆爭議

（法新社雪梨8日電） 澳洲新南威爾斯州州長閔斯決定不在雪梨歌劇院點燈紀念英國國王查爾斯三世（King Charles III）加冕典禮，在澳洲引發爭議。

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雪梨歌劇院（Sydney Opera House）的帆船造型屋頂曾在世界驕傲日（WorldPride）、俄羅斯入侵烏克蘭一周年和英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世等重要時刻點燈。

但英國6日舉行加冕典禮時，這座具有50年歷史的標誌性建築卻一片漆黑。

新南威爾斯州州長閔斯（Chris Minns）表示，他已經取消前任州長為澳洲國家元首查爾斯點燈的計畫。

閔斯今天接受電台訪問時說：「我想（將點燈）保留給澳洲和澳洲人，以及為國家犧牲和英雄主義的時刻，或者在雪梨舉行的重要國際活動。」

閔斯說，雪梨歌劇院的帆船造型屋頂去年點亮70次，高於10年前的23次，每次點燈估計費用為8萬到10萬澳元（新台幣166萬到207萬元）。

閔斯表示，民眾可以在很多地方紀念加冕典禮，包括在電視上。他說：「活動不是在雪梨舉行，而是在倫敦舉行。當然，我尊重新國王，但我得小心在何時和何處可以花納稅人錢。」

© 2023 AFP