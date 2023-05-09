俄傭兵首腦批政府無能 控俄軍臨陣脫逃

（法新社莫斯科9日電） 俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津今天指控，俄軍一個單位逃離烏克蘭東部巴赫姆特附近的陣地，還痛罵俄國政府沒有能力捍衛國家。

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普里格津（Yevgeny Prigozhin）的影響力已隨莫斯科入侵烏克蘭而大幅提升。近日他釋出一系列影片，嚴厲批評俄國的軍事領導階層。

普里格津說：「國防部麾下一個單位今天逃離我方一個側翼陣地…使前方暴露於險境。」

普里格津已揚言，若未能獲得亟需的彈藥，負責打頭陣的瓦格納戰士將在5月10日撤出巴赫姆特（Bakhmut）。

普里格津還說，士兵臨陣脫逃是因為俄國軍事指揮官們很「愚蠢」，下達「犯罪命令」，「軍人不該因為領導階層的絕對的愚蠢而犧牲」。

普里格津釋出上述影片之際，正值俄羅斯的「勝利日」（Victory Day），也就是莫斯科慶祝蘇聯在二戰打贏納粹德國的日子。

普里格津對俄軍發動空前炮轟，指控莫斯科的高階將領企圖「欺騙」總統蒲亭（Vladimir Putin）關於烏克蘭的戰況。

他表示，如果一切任務都是透過欺騙總司令蒲亭的方式來執行，那蒲亭或不滿打輸戰爭的俄國人民終將懲罰這些人。

在烏軍準備發動春季反攻之際，現年61歲的普里格津今天也質疑克宮保衛國家的能力，並稱烏克蘭「成功」襲擊俄國邊境地區。他在影片中厲聲批評：「為什麼這個政府沒有能力捍衛國家？」

普里格津公布影片的同時，莫斯科正在紅場（Red Square）舉行盛大的勝利日閱兵，並透過電視在全國播出。

普里格津反譏，烏克蘭籌備中的攻勢「在地面而不是在電視上」，「目前為止在我國，大家都認為一切必須在電視上搞定」。

俄國媒體幾乎全天候播報俄軍攻擊情況，且還會以絕對正面的角度來美化俄軍的表現。

© 2023 AFP