俄國慶祝勝利日 蒲亭將在嚴密維安下於紅場閱兵

（法新社莫斯科9日電） 俄羅斯今天將盛大慶祝「勝利日」。俄國在烏克蘭戰場上失利，與西方國家的對立仍未解決，國內又面臨無人機攻擊的憂患，但仍有多名前蘇聯加盟共和國的領袖將出席慶典。

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「勝利日」（Victory Day）是紀念蘇聯在第二次世界大戰戰勝德國納粹的日子。

慶典將由俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）親自主持，莫斯科的紅場（Red Square）將舉行閱兵；由於近期出現一連串無人機攻擊，現場維安嚴密。

這波無人機攻擊標的包括克里姆林宮，俄國政府認為是烏克蘭所為，但遭烏方否認。

對克里姆林宮來說，好消息是至少有6個過去曾是蘇聯加盟共和國國家的領袖預定出席閱兵式，包括亞美尼亞總理和哈薩克總統。蒲亭將在加強維安的紅場向數以千計軍人發表演說。

然而，俄羅斯自去年2月底入侵烏克蘭，14個月來戰果乏善可陳，非但攻不下烏東城市巴赫姆特（Bakhmut），軍方高層還因這場衝突而分裂，烏克蘭也正準備反攻。

政治分析師杜布諾夫（Arkady Dubnov）說，「多年來第一次」，將有一群曾是蘇聯加盟共和國國家的領袖在勝利日閱兵儀式上與蒲亭作伴。

杜布諾夫說：「雖然俄羅斯自2022年2月24日（入侵烏克蘭）之後，國際地位一落千丈，但在某種程度上仍是一個前帝國中樞，一舉一動都不可忽視。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，已採取「所有必要措施」來確保各國領袖安全。

俄羅斯近期發生一連串事件，包括導致火車出軌的爆炸案、火災、無人機攻擊克里姆林宮、造成親政府作家普里平（Zakhar Prilepin）受傷的汽車炸彈襲擊等。

已有20多個城鎮基於安全考量，取消各自舉行閱兵的計畫。

但克里姆林宮表示，紅場閱兵將照常舉行。對於蒲亭政權的正當性來說，這次閱兵至關重要。他自2000年掌權以來，一直提倡舉辦與戰勝納粹有關的愛國儀式，藉以激發愛國心，並提升他身為蘇聯強權繼承人的地位。

克里姆林宮也利用蘇聯戰勝納粹的記憶來替入侵烏克蘭找理由，自稱是在烏克蘭打擊西方國家支持的「法西斯主義者」。

不過，俄羅斯當局原本要舉辦所謂「不死軍團」遊行，讓民眾帶着二戰老兵或陣亡家人的照片上街，最終決定取消。官員說，是基於安全考量取消活動；但批評人士認為，這是為了避免許多俄國人帶着死於烏克蘭戰爭的親友照片，凸顯俄軍損失有多慘重。

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在閱兵式登場前發布數支影片，責怪國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）在內訌中扣着彈藥不給。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天與歐洲共同紀念二戰終結，他矢言俄軍必敗，就像納粹德國於1945年被擊潰。

烏克蘭多年來和俄羅斯及其他前蘇聯加盟共和國一樣於5月9日紀念二戰勝利，但澤倫斯基說，他已向國會提案，希望改在5月8日紀念這段歷史，與歐洲國家同步。

他還說，烏克蘭將另於5月9日紀念「歐洲日」（Europe Day），即提倡歐陸和平團結的日子。

歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）今天將造訪烏克蘭首都基輔，與澤倫斯基會談。

© 2023 AFP