加拿大與中國多年外交齟齬 源自孟晚舟事件

（法新社北京9日電） 加拿大8日下令驅逐曾試圖恐嚇加國議員的中國外交官趙巍，中國隨即以牙還牙，要求加國駐上海總領館的一名外交官限期離境。這也成為渥太華和北京爭端的最新一起事件。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，兩國關係惡化的開端，可追溯到5年前。

●加拿大逮捕孟晚舟

中加關係於2018年12月開始惡化。當時加拿大警方應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的華為公司財務長孟晚舟。她遭控藉由誤導華為和出售伊朗電信設備子公司星通（Skycom）間關係，來詐欺滙豐銀行（HSBC）和其他銀行。孟晚舟也是這間中國電信巨擘創辦人任正非的女兒。

在努力避免被引渡至美國期間，現任華為輪值董事長的孟晚舟被軟禁在溫哥華近3年。

●中國逮捕康明凱和史佩弗

孟晚舟被捕數天後，中國拘留加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Kovrig），以作為報復。

北京被控利用這2人進行「人質外交」，以迫使渥太華釋放孟晚舟。

在與美國檢方達成協議後，孟晚舟於2021年9月獲准返回中國。

上述協議宣布數小時後，被拘留了1000多天的康明凱和史佩弗被也被送上回家的飛機。

2022年12月，美國司法部撤銷對孟晚舟的所有指控。

●維吾爾人種族滅絕指控

針對中國涉嫌侵犯人權的行為，加國的批評越來越直言不諱，這也導致兩國關係持續惡化。

2021年2月，加拿大國會議員以壓倒性票數支持譴責北京對待新疆維吾爾人之舉構成「種族滅絕」的動議。

由於加國保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）領頭髮起上述動議，據稱中國情報機構計畫制裁他和他在香港的親戚。

今年2月，加拿大國會又一致通過一項不具約束力的提案，以接納1萬名逃離中國、但如今面臨遣返壓力的維族難民。

●科技戰

兩國也在科技領域貿易上針鋒相對，加國採取行動，限制中國公司進入其通訊基礎設施相關產業。

去年5月，渥太華表示，基於對國家安全的擔憂，將禁止華為參與加國的5G網路建設，中國電信公司中興通訊（ZTE）也被納入黑名單。

北京則批評，上述限制是「以毫無根據的安全風險為理由，沒有任何確鑿證據」。

今年2月，加國效仿美國和歐盟執行委員會（European Commission），禁止在所有政府設備上使用中國影片分享應用程式TikTok。

●習近平公開訓斥杜魯道

去年11月，在印尼�Q里島的20國集團（G20）峰會上，雙方的敵意再度充分展示。

當時中國國家主席習近平在鏡頭前訓斥加國總理杜魯道（Justin Trudeau），對杜魯道將兩人稍早前的私下談話內容向加國媒體透露表達不滿，指此舉「不合適」。

杜魯道雖以「加拿大信奉自由、公開和坦誠的對話」回應，但習近平卻面露不耐，並強調要「創造條件」，隨即離去。

不久後，這段畫面迅速在推特（Twitter）上流傳，並被全球各大媒體廣為報導。

此前，杜魯道向習近平提出中國「干涉」加國公民行為以及北京涉嫌干預加國民主和司法事務的問題。 ●北京遭控干預加國選舉

今年3月，杜魯道任命前總督強斯敦（David Johnston）出任特別調查員，以調查中國涉嫌干預近兩次聯邦選舉的指控；北京則否認上述指控。

加國「環球郵報」（Globe and Mail）2月援引消息人士說法報導，中國努力擊敗被認為對北京不友善的保守派政客。

該報後來還稱，渥太華對中國干涉加國事務之舉視而不見。

該報援引機密文件和一位匿名安全消息人士說法稱，中國情報部門計畫以莊文浩議員和他在香港的家人為目標，以達到「殺雞儆猴」的效果。

昨天，因中國領事官員趙巍參與威脅莊文浩及其親人，加國宣布驅逐趙巍。中方今天決定採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，並要求其5月13日前離境。

© 2023 AFP