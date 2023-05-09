油價走弱 沙烏地阿美Q1凈利年減19.25%

（法新社利雅德9日電） 石油巨擘沙烏地阿美石油公司今天公布，第1季凈利為319億美元（約新台幣9803億元），受到原油價格走弱影響，比去年同期下滑19.25%。

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這項業績低於2022年同期公布的凈利395億美元，當時俄羅斯全面入侵烏克蘭造成油價飆升。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）首季凈利超過全球5大石油公司公布首季利潤總和405億美元的3/4，5大石油公司包括英國的英國石油公司（BP）和荷蘭皇家殼牌集團（Shell）、美國的埃克森美孚公司（ExxonMobil）和雪佛龍公司（Chevron）、法國的道達爾能源集團（TotalEnergies）。

沙烏地阿美石油公司總裁兼執行長納瑟（Amin H. Nasser）在聲明中說：「業績反映沙烏地阿美石油公司持續的高度可靠性，對成本的關注以及我們回應市場狀況的能力，因為我們產生強勁的現金流，並進一步加強資產負債表。」

納瑟說：「我們正...推進我們的產能擴張，我們的長期展望維持不變。」

阿美石油公司是沙烏地阿拉伯經濟的珍寶，也是王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）雄心勃勃的經濟和社會改革計畫「沙烏地願景2030」（Saudi Vision 2030）的主要財源。

阿美石油公司去年獲利來到創新高的1611億美元，使沙烏地阿拉伯實現近10年來首次年度預算盈餘。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）

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