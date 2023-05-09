澤倫斯基批歐盟鄰國對烏穀物設限

（法新社基輔9日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天抨擊歐洲聯盟（EU）鄰國對烏克蘭出口的穀物設限，稱這類措施對俄羅斯是一大利多；他並呼籲歐盟加速交付彈藥，以及啟動讓烏克蘭加入歐盟的談判。

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澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天跟歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）召開記者會時說：「當前對於我國出口品的一切限制，都讓人完全無法接受。它們只會強化侵略者的能力。」

澤倫斯基形容在戰時祭出的這類措施「嚴重甚至是殘忍」且「令人失望」，「我們正在等待歐盟儘速結束所有限制」。

保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利、波蘭、斯洛伐克等歐盟成員國最近幾周因為穀物問題，與烏克蘭起爭執。

俄羅斯去年全面入侵烏克蘭，使得烏國穀物透過黑海（Black Sea）出口的傳統管道嚴重受限，迫使烏克蘭得經由陸上鄰國出口。

歐盟成員國同意允許無限量進口烏克蘭特定產品，且毋須經過海關和官方檢查。但在農作物價格暴跌後，一些歐盟國家的農民發動抗議，促使烏克蘭的糧食出口面臨一系列限制和禁令。

歐盟當局形容，在基輔跟俄羅斯作戰時，禁止進口烏克蘭的穀物和其他食品，這種作法「令人無法接受」。

歐盟執委會上月跟有關各方達成共識，以確保烏克蘭穀物在受到限制的情況下，能夠過境歐盟國家。

範德賴恩今天在澤倫斯基身旁形容穀物問題很「困難」。

她說，當務之急是讓穀物過境無縫進行，「這需要不同利益關係人非常密切合作，因此，我們將聯手成立一個協調平台」。

澤倫斯基在記者會上也強調，歐盟有必要加速交付炮彈。他說：「我們討論了一項重要議題：採購和交付這些彈藥的速度。戰場對彈藥的需求已擺在眼前。」

澤倫斯基另提到，歐盟應決定正式啟動讓烏克蘭加入歐盟的談判。烏克蘭去年已正式獲得歐盟候選國地位。

他在記者會上說：「是時候消除烏克蘭與歐盟關係中的人為政治不確定性，並作出正面決定，開始磋商讓烏克蘭加入歐盟了。」

© 2023 AFP