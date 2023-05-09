美墨邊境料將湧入大批非法移民 德州派國民兵驅離

（法新社德州艾爾帕索8日電） 美國在COVID-19疫情期間實施限制非法移民入境的規定，即將於本周失效，預期移民將大量湧入。德州州長艾波特今天下令數百名國民兵前往美國與墨西哥交界加以攔截。

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在美國，移民是最能體現嚴重政治分歧的議題之一，共和黨籍的艾波特（Greg Abbott）今天就為了非法移民數量可能暴增而抨擊民主黨籍總統拜登。

艾波特說：「美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code）規定將於11日告終，拜登總統正向世界各地的人大開歡迎之門。」

艾波特說：「德州國民兵正登上黑鷹直升機和C-130運輸機，派遣受過特殊訓練的軍人組成德州戰術邊境部隊，他們將駐守在邊界沿線的熱點，協助攔截、驅離試圖非法進入德州的大群移民。」

前總統川普任內依據「第42卷」實施一套規定，表面上是要防止感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的人入境，但實際上，這套規定允許邊境衛隊阻擋可能赴美尋求庇護的人，成了限制移民的辦法。

經過多年爭論，這套規定將於11日晚間失效，拜登政府將改讓符合資格且遵循程序的人擁有申請庇護的合法途徑，並嚴懲試圖非法跨越邊界的移民。

美墨邊界長達3100公里，預料每天都可能有多達數千人湧入美國邊境小鎮。

德州的艾爾帕索（El Paso）、布朗斯維爾（Brownsville）和拉雷多（Laredo）難以應付已抵達當地的數百名移民，宣布進入緊急狀態。這些人大多來自拉丁美洲，也有一些中國人、俄羅斯人和土耳其人。

在艾爾帕索，包括兒童在內的數百人露宿街頭，他們躲在床單下避免曝曬，或睡在硬紙板上，還有人乞討。

共和黨人不斷利用極具爭議的移民議題來攻擊民主黨。隨着美國將於2024年11月舉辦總統大選，預料相關政治活動將趨於激烈。

© 2023 AFP