蘇聯戰勝納粹勝利日 俄羅斯駐波蘭大使獻花受阻

（法新社華沙9日電） 今天是俄羅斯慶祝第二次世界大戰中戰勝納粹德國的「勝利日」（Victory Day），但俄羅斯駐波蘭大使在華沙蘇聯軍人公墓獻花時卻遭挺烏克蘭人士阻止。

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法新社報導，在波蘭華沙蘇聯軍人公墓（Soviet Military Cemetery）前，有數十名挺烏克蘭人士在入口處展示藝術裝置，包括數百面烏克蘭國旗和十字架，以紀念在俄羅斯入侵期間被殺的烏克蘭人。

這個藝術裝置還包括幾個住宅模型，象徵在烏克蘭不同城市被俄羅斯炮擊摧毀的住宅。

俄羅斯駐波蘭大使安德瑞夫（Sergei Andreyev）試圖在蘇聯軍人公墓獻花，但遭到挺烏克蘭人士阻攔，最終被迫將花放在入口處。

安德瑞夫說：「正如你所看到的，我們正面臨著明顯的擾亂公共秩序行為。不幸地這是第二次，我們無法在這個紀念處獻花，致給在反法西斯主義鬥爭中喪命於此的蘇聯士兵。」

安德瑞夫去年也在同一地點遭到抗議，當時挺烏克蘭人士向他潑灑紅漆。

挺烏克蘭組織Euromaidan人士波格列布尼亞克（Viktoria Pogrebniak）告訴法新社，這次抗議行動目的是「展示俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的後果」。

Euromaidan活動人士還呼籲波蘭驅逐俄羅斯大使。

© 2023 AFP