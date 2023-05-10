拜登晤國會兩黨領袖 未突破債限僵局但將再協商

（法新社華盛頓9日電） 美國總統拜登今天與共和、民主兩黨重量級議員會面，但未打破債務上限的僵局，他們決定本周稍後再度協商。

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聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天赴白宮與拜登會面尋求解方，這是美國最新一輪的權力鬥爭，可能對這個全球最大經濟體造成嚴重後果。

除了這兩名共和黨籍國會領袖之外，前往白宮商議的還包括參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。

麥卡錫會後指出，他「未見任何新的動靜」，4名重量級國會議員12日將再度與拜登會商。

美國取消所謂的舉債上限往往是例行公事。但去年期中選舉贏得眾議院多數的共和黨關切預算支出，矢言僅在支出限制實施下，才會提高目前31.4兆美元上限。

會談後，傑福瑞斯表示「極端的」共和黨人「已表明他們願意讓我們走向違約之路」。他說：「這樣做是魯莽、不負責任和極端的。」

美國在2011年也遇過類似局面，導致美國失去AAA債信評級。

由於時間緊迫，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）7日發出警告，除非國會未來數周拿出行動，否則「財政和經濟亂象將隨之而來」。

一名知情消息人士向法新社證實，葉倫已與企業執行長談過這種邊緣政策的危險性。

儘管麥康奈會後告訴記者「美國不會違約」，但他強調「我們快沒時間了」。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在橢圓形辦公室會談前表示，採取行動是共和黨議員的憲法責任。

目前並不清楚美國政府何時將耗盡資金，但財政部已警告最快6月1日就會發生這種情形。

債務上限的僵局未解，除了將引發華爾街亂象，也可能對拜登競選連任之路造成政治衝擊。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

© 2023 AFP