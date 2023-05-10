沙烏地出面 敘利亞總統阿塞德獲邀出席阿拉伯峰會

（法新社大馬士革10日電） 敘利亞總統府今天表示，總統阿塞德收到下周在沙烏地拉拉伯舉行的阿拉伯聯盟高峰會邀請函。這是敘利亞內戰爆發以來，阿塞德首度獲邀出席這項峰會。

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阿拉伯聯盟（Arab League）原本在2011年11月將敘利亞停權，原因是阿塞德政權鎮壓國內抗議行動。這些示威活動從2011年稍早開始爆發，最後演變為內戰，造成50多萬人死亡、數百萬人流離失所，敘利亞的基礎設施和工業也遭到嚴重打擊。

不過在本月7日，阿拉伯聯盟已歡迎敘利亞重返聯盟。這也使得阿塞德政權在遭到多年孤立後，再度獲得阿拉伯國家接納。

敘利亞總統府在聲明中說，阿塞德接獲沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）邀請，「參加5月19日在吉達（Jeddah）舉行的第32屆阿拉伯聯盟峰會」。

根據聲明，阿塞德表示，這場峰會將「強化聯合的阿拉伯行動，以實現阿拉伯人民的願望」。他上一回出席阿拉伯聯盟峰會，要回溯到2010年在利比亞召開的會議。

沙烏地阿拉伯與敘利亞經過10多年外交中斷後，昨天宣布恢復彼此外交代表機構運作。利雅德在2012年與阿塞德政府切斷關係，並長期公開主張阿塞德下台，甚至在敘利亞內戰初期支持叛軍。

但在今年4月，沙烏地外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）訪問大馬士革與阿塞德會面，是敘利亞內戰以來沙烏地外長首度正式拜訪阿塞德政府。

自從今年2月敘利亞與土耳其交界地帶遭強震襲擊，以及3月宿敵沙烏地阿拉伯和伊朗決定復交而改變中東政治版圖後，近幾周來區域外交活動不斷。德黑蘭是大馬士革的密切盟友。

阿塞德寄望與富有的波斯灣國家關係正常化後，能緩和經濟壓力並帶來重建所需資金。因為在尚未產生聯合國支持的敘利亞衝突政治解決方案下，大馬士革仍無法取得更廣泛的國際資金。

然而分析家表示，西方對敘利亞的制裁，很可能仍會繼續嚇跑投資。

美國與英國昨天表示，他們依舊反對與阿塞德建立關係，但會與恢復和敘利亞關係的阿拉伯國家合作。

儘管敘利亞前線戰事大致已沉寂，但北部仍有大片地帶不受政府控制，且眼前還看不到政治解決方案。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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