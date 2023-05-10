烏蘭巴托營造業蓬勃發展 蒙古包變高樓游牧生活遠去

（法新社烏蘭巴托10日電） 想起自己兒時蒙古首都烏蘭巴託人口稀少到可以恣意奔跑時，敖特古不禁擔心，現在營造業迅速蓬勃發展，下一代已經變成受困鋼筋水泥叢林中的囚鳥。

廣告 繼續瀏覽後續

蒙古人數百年來以蒙古包為家，那是逐漸消失的游牧生活的象徵。但是烏蘭巴托各地的蒙古包已經被高樓大廈取代。

採礦讓蒙古發了十年橫財，當地人表示，這助長營造業蓬勃發展，從而擠壓到從醫院到兒童遊樂場等公共服務的殷切需求。

敖特古（Otgoo）說：「我小時候整天都在外頭鬼混。我們會踢足球，像狼或兔子一般地在空曠地區奔跑。」他不願以用全名受訪。

「我小孩不能像我們一樣地恣意奔跑，新公寓建築充斥各地。」

蒙古採礦業蓬勃驅動經濟呈兩位數成長，去年煤礦創造的巨額利潤在國內生產毛額中的佔比高達25%。

採礦業早已帶動烏蘭巴托一波辦公空間和豪華公寓需求。

烏蘭巴托迅速發展卻亂無章法，人口從1990年代的50萬，去年增加到約200萬人，這也導致交通打結成為家常便飯，光是通勤上下班動輒就得塞車數小時。

然而，至關重要的��民基礎設施大體上沒有跟上這一波營造業景氣蓬勃。家長表示，許多兒童只能在沒有戶外休閑設施的環境下成長。

幾乎已經找不到空間蓋大型遊樂場、學校和醫院，許多相關設施還是超過30年前共產黨統治時期留下來的。

烏勒齊（Ulzii）是3個小孩的媽。她表示：「我小孩周末才有機會到外頭去玩，他們總是待在家，讓3C螢幕陪伴。」

© 2023 AFP