紐西蘭男學生赴洞穴校外教學遇難 警方尋獲遺體

（法新社威靈頓10日電） 紐西蘭警方今天表示，一名青少年參加學校郊遊參觀洞穴時，遇到惡劣天氣發生「悲劇」身亡，警方已尋獲他的遺體，現在將對這趟旅遊展開全面性調查。

廣告 繼續瀏覽後續

這名青少年昨天跟着班上同學造訪奧克蘭（Auckland）以北的熱門景點修院洞穴群（Abbey Caves）時，「遇到惡劣天氣」。

警方在糟糕的天氣下搜尋一天後，宣布昨晚尋獲一具遺體，在進行正式身分驗證時，將向男學生家屬提供援助。

北地大區（Northland）警監希爾（Tony Hill）說：「在這個悲慘時刻，我們向他們寄以哀思。」

警方今天仍對修院洞穴群拉起封鎖線，前來哀悼的民眾在洞穴口獻花。

「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）報導，紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）說：「我想這是每個家長腦中可能最恐怖的惡夢，早上送小孩上學，晚上卻等不到他們平安回家。」

現在紐西蘭民眾的疑問是，為什麼學校老師會把十多名15到16歲的旺阿雷男子中學（Whangarei Boys' High School）學生帶到容易發生暴洪的地區。

在這群學生參加校外活動當天，這個地區的降雨量達到約130毫米，且普遍出現洪水。

校長吉伯特-史密斯（Karen Gilbert-Smith）今天說，失去「這麼受人喜愛且寶貝的兒子與兄弟」，學校與當地社區都「極為悲痛」。

她說：「我了解民眾有很多疑問，但我還無法在這個初步階段回答問題。我們必須讓紐西蘭警察與紐西蘭工作安全局（Worksafe NZ）介入，完成對這起悲劇事件的全面性調查。」

© 2023 AFP