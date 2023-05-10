美國歸還中國兩件被盜7世紀文物 價值逾億元

（法新社紐約9日電） 紐約當局今天宣布，美國已將兩件遭掠奪後走私出境的文物歸還中國，這是歸還10幾個國家被盜文物的最新行動。

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法新社報導，曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）在聲明中說，這兩件7世紀石雕目前價值350萬美元（約新台幣1億743萬元），是在1990年代初期被盜賊從一座墳墓上鋸下來，然後自中國走私出來。

這些雕刻品是紐約私人藝術收藏家懷特（Shelby White）從10個不同國家購買的89件文物之一。

從1998年開始，它們被「借給」紐約市大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art），直到今年在刑事調查後被檢察官辦公室扣押。

白艾榮說：「這兩件令人難以置信的文物被盜，而且至少有一件在近30年的時間裡基本上不為公眾所知，這令人遺憾。」

「雖然這兩件文物的總價值超過300萬美元，但這些作品令人難以置信的細節和美感，永遠無法透過價格標籤真正表現出來。」

整批文物的總價值接近6900萬美元，是紐約市古物非法交易追緝組（Antiquities Trafficking Unit）刑事調查的一部分，這個部門負責追蹤和返還被掠奪的文物。

根據白艾榮辦公室的聲明，其中一件陪葬品被保存在博物館的儲藏室里，從未展示過。

這些雕刻品是在中國駐紐約總領事館舉行的歸還儀式上移交。

自從2022年1月以來，價值超過1億6500萬美元的950多件文物已歸還給19個國家，包括柬埔寨、印度、巴基斯坦、埃及、伊拉克、希臘、土耳其和義大利。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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