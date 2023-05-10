美眾議員桑托斯涉13項罪名被捕 偽造學經歷仍拒絕下台

（法新社紐約州中伊斯力普10日電） 美國紐約州共和黨籍聯邦眾議員桑托斯今天被捕，面臨詐欺、洗錢及盜用公款等13項罪名指控，但他拒絕認罪。他先前曾因學經歷造假惹議，但拒絕辭去議員職務。

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法新社報導，桑托斯（George Santos）被控7項電彙詐欺、3項洗錢、1項盜用公款及2項向眾議院作出重大虛假陳述罪名。

紐約東區聯邦法院發表聲明指出，桑托斯於今早被捕，將於今天稍晚於紐約州中伊斯力普（Central Islip）法院出庭。

檢察官皮斯(Breon Peace）表示：「這次起訴尋求向桑托斯追責，因為他涉及多項詐欺，以及作出厚顏無恥的虛假陳述。」

桑托斯先前坦承謊稱擁有猶太血統、華爾街背景、大學學位和明星排球運動員等經歷，關於他財務狀況的問題也浮上檯面。

桑托斯拒絕辭職，最近還宣布將競選連任。他說，有關自己人生故事的謊言，包括宣稱他曾在幾家全球金融公司任職，以及擁有大量房地產投資組合，只是想美化他的學經歷，並無惡意。

但要求他辭職的壓力一直很大，記者和公眾窮追猛打他，社群媒體和深夜電視節目嘲笑他，紐約共和黨人也說他用謊言背叛了選民和所屬政黨，要求他辭去職務。

© 2023 AFP