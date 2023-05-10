英研究：治療慢性疼痛 多數抗抑鬱藥效果存疑

（法新社巴黎10日電） 今天發表的一項大型研究報告指出，幾乎無證據顯示大多數抗抑鬱藥物對治療慢性疼痛有效。

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不過，從事這項研究的英國研究人員強調，病患不應擅自停用目前藥物；他們建議患者應詢問醫生。

據估計，1/3的人都曾經歷慢性疼痛（任何一種持續逾3個月的疼痛）。

長期以來醫生為此類病患開出的鴉片類藥物，已不再推薦給多數患者使用，因為這類藥物可能會上癮並且危險，尤其是從長期來看。

因此，抗抑鬱藥物就成為醫生常常為慢性疼痛病患開出的處方箋，以期在大腦中影響情緒的化學藥品也能緩解疼痛。

但醫學資訊研究組織「考科藍」（Cochrane）一項新的檢驗研究顯示，幾乎所有抗抑鬱藥物治療慢性疼痛的效果與安全性都難確定。這是對所有相關主題研究的首度評量。

來自幾所英國大學的科學家檢視176項試驗，內含近3萬名患者，他們分別服用了25種不同的抗抑鬱藥來治療慢性疼痛。

結果，研究人員只相信一種抗抑鬱藥「千憂解」（duloxetine），對短期止痛有效。

雖然這藥物對纖維肌痛、肌肉骨骼和神經疼痛同樣有效，但研究人員表示，它缺乏長期副作用的數據。

另一種抗抑鬱藥「郁思樂」（milnacipran），也可以減輕疼痛，但研究人員對此信心不足，因為可用研究資料較少。

至於「阿米替林」（amitriptyline）這種最常用於治療慢性疼痛的抗抑鬱藥之一，研究人員表示，由於缺乏可靠證據，他們無法評估它是否有效或安全。

這項研究的主要作者、英國南安普敦大學（University of Southampton）專家平克斯（Tamar Pincus）表示，醫生很容易養成開阿米替林的習慣。

平克斯在線上記者會中說，有1/3的慢性疼痛患者對安慰劑反應表示肯定，因此醫生也有可能從患者那裡聽到對這類藥物的好評。

話雖如此，但平克斯強調，如果病患突然停止服用抗抑鬱藥，「那真的很危險」，「請和自己的醫生談一談」。

研究人員呼籲要做更好的研究，並須更新健康指南資訊，才能反映當前最好的知識。

© 2023 AFP