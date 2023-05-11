凱盛公司：中國警方搜查為商業諮詢產業敲響「警鐘」

（法新社北京10日電） 大型專業諮詢公司凱盛融英（Capvision）本周遭北京當局突擊搜查，凱盛融英昨天表示，這種情況為該國的商業諮詢業敲響「警鐘」。

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近幾個月來，先是美國企業盡職調查業者美思明智集團（Mintz Group）北京辦事處員工被拘留，接着貝恩公司（Bain & Company）上海辦事處被突擊搜查。

官方媒體8日報導，警方突擊搜查凱盛融英在上海、北京、深圳和蘇州的辦公室。中國外交部次日證實，這些行動與國家安全有關。

凱盛融英昨晚表示：「我司深刻認識到在過去的經營活動中未能充分履行國家安全防範責任。」

凱盛融英在僅以中文發布的聲明中補充：「存在重大隱憂和漏洞，對國家安造成了嚴重危害。」

聲明也指出：「不僅是對我司的一次沉痛教訓，也是為商業諮詢行業規範發展敲響了警鐘。」

凱盛融英總部位於上海和紐約，據其網站表示擁有700多名員工。

官方媒體報導，中國國安官員調查發現，海外機構利用外國諮詢公司在國內的辦事處獲取國家機密和其它敏感資訊。

凱盛融英昨天表示將成立法遵管理委員會，「積極落實國家安全機關的有關整頓與改革要求」。

凱盛表示：「我司充分認識到國家安全機關懲前毖後的深刻用意，充分體會到國家安全機關對我司正常業務活動的保護和支持。」

最近發生的警方搜查事件，加上中國通過修正「反間諜法」使其適用範圍更廣，讓在中國發展業務的盡職調查和諮詢公司感到不安。

在中國的歐盟與美國商會9日同聲表示，北京對諮詢顧問和盡職調查公司的大規模打壓，令他們感到不安，並稱這類行動正在破壞投資人對中國經濟的信心。

© 2023 AFP