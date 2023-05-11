加拿大和拉脫維亞宣布 共同訓練烏克蘭初階軍官

（法新社渥太華10日電） 加拿大和拉脫維亞的國防部長今天共同宣布，兩國最快下周起將聯手訓練烏克蘭初階軍官。

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這項訓練會在拉脫維亞進行，以加拿大在英國和歐洲的軍事部署及訓練為基礎，將鞏固北大西洋公約組織（NATO）的防禦並支援烏克蘭。

加拿大國防部長安南德（Anita Anand）於拉脫維亞防長姆爾涅采（Inara Murniece）來訪期間，在渥太華告訴記者：「今天我可以宣布，加拿大和拉脫維亞最快將於5月15日開始，在拉脫維亞共同訓練烏克蘭官兵。」

安南德指出，兩國軍方「將為烏克蘭武裝部隊成員，提供提升領導能力的訓練。」

烏克蘭初階軍官將接受有關「戰鬥中的權責、計畫和下令的過程、機動協調、情報、偵察、規畫及執行」等指導。

過去一年，加拿大承諾向烏克蘭提供價值超過10億加幣（約新台幣230億元）的軍事援助以抵禦俄羅斯侵略，其中包括戰車、裝甲車、地對空飛彈、榴彈炮和彈藥。

從2015年以來，加拿大還訓練了數萬名烏克蘭部隊人員。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月稍早表示，他已經跟加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）討論長期的防務合作。

另外，加拿大在東歐地區駐紮超過1100名部隊官兵，其中包括在拉脫維亞的800人。

© 2023 AFP