嘲諷香港區議會選舉改革挨批 明報將停載尊子漫畫

（法新社香港10日電） 香港最着名的政治漫畫家尊子與直接知情的消息人士今天說，尊子一篇嘲諷區議會改革方案的諷刺漫畫遭到政府機關批評後，「明報」將自14日起停止連載尊子連環漫畫。

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使用筆名「尊子」的漫畫家黃紀鈞，自1983年起在香港主流中文報紙「明報」刊載針對香港時事與公共政策的諷刺漫畫。

他9日刊出的3格連環漫畫，描繪一名男子跟一名女子說，「只要長官覺得合適」，都可以委任做防火滅罪委員會，即使會考中英數不合格、體檢沒有過關也可以。

在這幅漫畫刊出的一周前，香港宣布將大幅縮減區議會直接民選席次，實際上是摧毀香港最後的民主機構。

黃紀鈞的連環漫畫刊載後，馬上遭到香港民政及青年事務局局長麥美娟譴責，稱這幅漫畫「扭曲」、「有違傳媒道德」。

黃紀鈞今天告訴法新社，明報將不再刊載他的漫畫。他說：「漫畫只是一個媒介。每個人都應該做他應該做的事以及我們能做的事。」

直接知情的消息人士告訴法新社，黃紀鈞的漫畫將自14日停刊。目前還不清楚漫畫停止連載是否是無限期。

這不是黃紀鈞第一次遭受政府批評。他先前的作品曾惹怒至少5個政府部門，包括警務處與擁有很大權力的保安局。20多年前，他的作品也曾在澳門與新加坡遭到封禁。

最近幾年，由於香港當局活化殖民時代的煽動罪，以及2020年北京在香港發生反送中抗議後實施國家安全法，在香港刊載嘲諷政治的言論刊物容易引發法律風險。

明報是繼「蘋果日報」2021年被迫關閉後，最後一個持續刊載黃紀鈞漫畫的香港主流媒體。蘋果日報是由泛民主派媒體大亨黎智英創辦。

諷刺時事新聞節目「頭條新聞」（Headliner）也中箭落馬，2020年遭香港通訊事務管理局裁定，有一集節目涉及污衊、污辱警方，在香港電台播出30多年後暫停製播。

黃紀鈞當時接受訪問時告訴法新社說：「笑話可以是非常危險的，當權者想讓群眾相信只能跟隨他們的步伐，而笑話正好可以一矢中的，揭破謊言，將當權者拉下台。」

© 2023 AFP