川普出席CNN座談會 重申選舉舞弊否認敗選

（法新社紐約10日電） 美國前總統川普過今天罕見在黃金時段出席CNN現場直播座談會，重複他關於2020年總統選舉舞弊的說法，稱那場選舉是騙局，否認敗選。

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川普今天在新罕布什爾州出席座談會，這是他自2016年來首度參加美國有線電視新聞網（CNN）節目。他先前稱CNN是報導「假新聞」的媒體，擔任總統時從未同意接受CNN記者採訪。

CNN主持人柯林斯（Kaitlan Collins）今天開門見山問川普，為什麼他覺得應該再度參選，川普幾乎馬上重複他關於2020年總統選舉是一場舞弊的說法，說大多數人都相信選舉被「動了手腳」。

川普散播關於2020年選舉敗選的謊言，讓川粉在2021年1月6日闖入國會山莊鬧事。在閃躲尖銳問題多年後，川普今天首度在主流媒體回答暴動案的問題。

柯林斯問川普是否會後悔他在2021年1月6日的行為時，川普馬上開始讚揚當天聆聽他談話的群眾規模，說部分支持者後來開始往國會山莊前進。

川普說：「他們在那裡感到十分驕傲。他們是心中有愛才出現在那。這很不可思議，那是很美好的一天。」

柯林斯追問川普，為什麼他沒有要求支持者離開國會山莊，或是派人協助驅散抗議群眾，結果川普轉移話題，試圖將過錯怪給時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

© 2023 AFP