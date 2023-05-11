法新社記者採訪俄烏戰爭殉職 各界哀悼致敬

（法新社基輔10日電） 反恐檢察官今天指出，法國司法部已就法新社記者索丁（Arman Soldin）之死展開戰爭罪調查。索丁在烏克蘭採訪時死於戰火之下，各界紛表哀悼與崇敬之意。

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32歲的索丁和法新社同僚昨天與烏克蘭軍隊在烏東頓巴斯（Donbas）地區的西夫雅爾（Chasiv Yar）附近，當時他們遭格勒式（Grad）火箭炮攻擊，索丁當場死亡。

根據倡導團體，自俄羅斯1年多前全面入侵烏克蘭迄今，已有至少11名媒體團隊的記者、在地新聞嚮導（fixer）或司機喪生。

法新社記者索丁在烏克蘭採訪二戰以來歐洲最嚴重衝突殉職，各界表達哀悼的訊息持續湧入，紛向他的勇敢行為致敬。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）今天向索丁的「英勇」行為致敬，並稱他的工作對於了解烏克蘭戰爭真相「至關重要」。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人指出：「阿曼（索丁之名）是一位具有才能和勇氣的新聞記者，對認識他的人來說，他的死顯然令人極為悲痛。」

「新聞業持續在這場戰爭的黑暗中發出光芒，阿曼的工作對此至關重要。」

烏克蘭文化部長特卡欽科（Oleksandr Tkachenko）為索丁之死譴責俄羅斯，稱須追究肇事者責任。

他在社群媒體發文說：「我們向阿曼的家屬和友人致哀，並對他的報導深表感激。」

總部設於巴黎的無國界記者組織（Reporters Without Borders）要求法國和烏克蘭進行「透明的」調查，並對索丁在戰場的新聞報導和勇氣致敬。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

© 2023 AFP