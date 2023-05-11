美舉債上限遭極端政治操作 葉倫警告後果嚴重

（法新社新瀉11日電） 美國財政部長葉倫今天在七大工業國集團（G7）財金首長會議中警告，美國舉債上限遭極端政治操作，即便未釀成違約「災難」，也可能會因此付出「慘重的經濟代價」。

廣告 繼續瀏覽後續

前美國總統川普（Donald Trump）敦促共和黨籍國會議員，若民主黨不同意削減開支，就拒絕提高舉債上限，讓美國陷入史上首次債務違約。

美國總統拜登（Joe Biden）也揚言聯邦債務上限爭議若不迅速解決，他將取消亞洲行，包括下周末舉行的G7峰會。

葉倫在演說中表示：「就我和各領域經濟學家的評估，美國一旦違約將導致經濟和金融災難。」

葉倫指出：「即便未爆發違約，針對舉債上限揚言採取的極端手段，也可能要付出慘重的經濟代價。」

美國上調債務上限往往是例行性的。不過，2022年拿下眾院掌控權的共和黨籍議員揚言，政府若不削減開支，就不會將舉債上限由目前的31.4兆美元向上調高。

葉倫上周警告，國庫最快6月1日告罄，屆時將無法履行財政義務。

葉倫今天表示，美國2011年也曾面臨類似情況，因而痛失頂級的AAA債信評等。

葉倫說：「沒有道理自找麻煩，製造危機。」

她說：「美國國會從1960年以來，上調或暫時取消舉債上限將近80次。我敦促國會迅速採取行動，再度這麼做。」

拜登和兩黨主要議員9日舉行協商未取得進展，但與會者同意持續努力，以避免爆發違約。

但在共和黨2024年總統大選提名人選中民調領先的川普，卻在美國有線電視新聞網（CNN）現場節目中呼籲：「國會的共和黨籍眾議員和參議員，他們若不大力削減支出，你們就要讓（債務）違約。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2023 AFP