選連任銀彈不能少 拜登展開募款之旅

（法新社華盛頓10日電） 正式投入2024年美國總統選戰之後，拜登今天展開募款之旅。此次的選戰支出，可能再次刷新所有選戰紀錄。

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在紐約市北郊演講就舉債上限批評共和黨之後，拜登預計在曼哈頓參加兩場募款活動，可望獲得大金主奧援。

其中一場將由全球資產管理公司黑石集團（Blackstone Group）前執行副董事長詹姆斯（Tony James）主持。至於參加的代價？根據CNBC報導，每人要2萬5000美元。

之後，拜登將前往商人洛戈泰蒂斯（George Logothetis）寓所參加募款晚宴。

美國以外，在豪宅舉行的這類活動扯上政治、金錢和雞尾酒，似乎…不太得體，尤其是有國家元首出席時。

但在美國，有錢能使鬼推磨，甚至從吸金能力就能評判一位候選人。其立論基礎是，如果獲得夠多具影響力的金主砸錢支持，那此人就是贏家。

拜登陣營幕僚告訴「華盛頓郵報」（Washington Post），希望募得超過20億美元，幫助這位80歲的民主黨人連任。

前總統川普被視為拜登最需要認真看待的共和黨潛在對手，幕僚表示，川普因封口費被控34項罪名，反而讓大筆捐款湧入。

根據非營利競選經費追蹤網站Open Secrets，2024年大選開銷可能是美國史上之最。

當然這些錢不只來自富豪或大企業，根據Open Secrets，2020年拜登收到的4億多美元就是來自個人小額捐款，每筆捐款金額不到200美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2023 AFP