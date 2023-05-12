刻意製造飛機失事自拍逃生 YouTuber恐面臨20年刑期

（法新社洛杉磯11日電） 美國司法當局今天表示，一名飛行員在空中跳傘並刻意讓飛機墜毀，他已同意以妨礙司法調查的罪名認罪，最高可能會面臨20年徒刑。

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在近300萬人觀看的「我的飛機墜毀」（I crashed my airplane）影片中，YouTuber雅各（Trevor Jacob）2021年11月自駕飛機飛越南加州上空時似乎遇到引擎故障。

這段戲劇性影片顯示，29歲的雅各手拿自拍棒自單發動機小飛機上跳傘，最後降落在洛斯帕瑞斯國家森林公園（Los Padres National Forest），飛機上的攝影機顯示飛機最終墜毀在密林當中。

雅各拍攝了自己徒步前往飛機殘骸的畫面，他似乎很沮喪地發現他預先裝好的水不見了。

網友看到雅各在毒橡樹和山裡穿行，似乎努力尋找人跡，雅各也會定期更新近況，像是他全程有多渴，有多失落與迷茫。

事件發生後幾周，國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）和美國聯邦航空總署（FAA）展開調查，也下令雅各保留飛機殘骸。

這位YouTuber向官員表示，他不知飛機在哪墜毀，但根據在洛杉磯達成的認罪協議，事件發生兩周後，他和1位朋友用直升機將殘骸從森林中拖吊出來。

接下來幾天，雅各把飛機拆成數小片，將零件扔進隆波克市機場（Lompoc City Airport）及其周圍垃圾桶。

美國聯邦航空總署2022年4月吊銷了雅各的飛行員執照。

雅各在認罪協議中，承認處理殘骸時有意阻撓聯邦當局，同時接受一家錢包公司贊助，創作這段影片賺錢。

美國司法部的聲明說：「雅各進一步承認，他在提交事故報告時向聯邦調查人員撒謊，該報告謊稱飛機起飛後約35分鐘後完全失去動力。」

「雅各同時也對美國聯邦航空總署的安檢員扯謊，他說飛機引擎已經熄火，而且由於無法找到任何安全着陸的選項，他自飛機上跳傘。」

雅各同意就一項意圖妨礙聯邦調查的破壞和隱瞞罪名認罪，這項罪名最多可讓他在聯邦監獄待上20年。

這位YouTuber預計未來幾周內將在洛杉磯正式認罪，稍晚將會被判刑。

© 2023 AFP