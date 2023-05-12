巴基斯坦前總理伊姆蘭汗獲準保釋

（法新社伊斯蘭馬巴德12日電） 巴基斯坦前總理伊姆蘭汗本周稍早因被控貪污遭到逮捕，引發抗議風潮釀成死傷，最高法院宣告逮捕行動不合法後，他今天獲首都伊斯蘭馬巴德高等法院准予保釋，但暫未獲得釋放。

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伊姆蘭汗（Imran Khan）尚須就所涉其他案件接受訊問，並未立即獲釋。律師哈里斯（Khawaja Harris）表示:「法庭准許暫時交保兩周，並指示當局不得因這起（貪污）案子逮捕他。」

伊姆蘭汗9日在伊斯蘭馬巴德高等法院出庭時，遭安全部隊動粗逮捕，但最高法院後來宣告此舉不合法，要求予以釋放。

伊姆蘭汗今天由保安車隊送到高等法院後，在數十名警方和安全部隊人員環繞下步入法院大樓，他舉起拳頭向等候的律師和支持者致意。

內政部長誓言會再度逮捕伊姆蘭汗。這位前板球明星去年4月下台後有多宗案件纏身，這是巴基斯坦反對陣營人士常遭遇的情況，他已經發起反抗軍方的運動。

巴基斯坦至遲須於10月舉行下屆大選，70歲的伊姆蘭汗指控目前搖搖欲墜的聯合政府想和高層將領勾結排擠他參選。

他還提出爆炸性的指控，聲稱他們策動去年11月行刺他的行動。當時他在鼓吹提早舉行大選時遭開槍擊中腿部。

© 2023 AFP