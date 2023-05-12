惡意造假訊息增添土耳其大選黑暗面 反對派指俄涉入

（法新社伊斯坦堡12日電） 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）展示的1段影片長約14秒，希望藉此證明他的大選競爭對手與非法的庫德族武裝分子「手牽手」。

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這段影片在1場大型集會播出並在電視上直播，畫面顯示反對派領導人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）在競選曲聲中爭取選民支持。

畫面接下來呈現在土耳其遭查禁的庫德工人黨（PKK）成員，隨着基里達歐魯的競選曲調鼓掌響應。 艾爾段試圖傳達的訊息很明確：世俗的反對派領導人基里達歐魯是「恐怖分子的同盟」。

但它是經過裁剪的影片，也是最新出現的惡意造假訊息（disinformation）之一，它污染了土耳其幾代以來實力最接近也最重要的選舉。土耳其將於14日舉行總統及國會大選，現任總統艾爾段爭取連任，基里達歐魯是主要競爭對手。

基里達歐魯9日憤怒地表示，「坐在總統大位上的人怎能如此沒品。」基里達歐魯的參選得到土耳其主要親庫德族政黨的支持。 基里達歐魯與艾爾段目前在選戰中勢均力敵，他聲稱艾爾段團隊招募「外國駭客」準備進行深度偽造━操弄影片和聲音片段━目的是希望在大選前幾天詆毀對手。

基里達歐魯昨天在社群媒體推特（Twitter）說，「親愛的俄羅斯朋友」，「在這個國家曝光的裁剪影片、陰謀、深偽內容和錄音帶，你們就是幕後黑手。」基里達歐魯並未解釋他為什麼要指控俄羅斯。 基里達歐魯說：「如果你（俄羅斯）希望在5月15日之後建立彼此友誼，請把手自土耳其拿開。」

艾爾段的回擊也如出一轍，聲稱「一群網軍」正為對手工作。

去年10月，土耳其的社交媒體成為政治戰場，當時議會通過法律，規定散布「假新聞」（fake news）最高可判處3年徒刑。 幾周後，基里達歐魯因指控艾爾段政府應就土耳其「冰毒流行」負起責任，他即成為首批根據此法遭到起訴的人之一。

歐洲委員會人權事務專員米雅托維奇（Dunja Mijatovic）本月提出警告，該法律的「廣泛適用」正對「記者和批評聲音產生寒蟬效應」。

伊斯坦堡科曲大學（Koc University）研究惡意造假訊息的專家柯瑟爾（Suncem Kocer）表示，在過去土耳其選舉中，此類指控和反指控從未達到如此程度。

柯瑟爾說，「每個人都試圖定義什麼是惡意造假訊息」，「它已變成一種將敵對候選人或政黨定罪的武器，這是一種新現象。」

© 2023 AFP