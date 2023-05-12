澳洲政府批准新煤礦開發計畫 激怒環保組織

（法新社雪梨12日電） 澳洲中間偏左的工黨政府今天表示，自一年前執政以來，將首次批准新的煤礦開發計畫。此舉已引發環保組織的憤怒。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府表示，將授權鮑恩焦煤公司（Bowen Coking Coal）在昆士蘭州的艾薩克河（Isaac River）採礦計畫，開採用於鍊鋼的冶金煤。

雖然規模相對較小，但這是第一個獲得艾班尼斯政府批準的新煤礦開發計畫。在澳洲拖延氣候行動10年後，政府承諾減少導致全球暖化的碳排，影響許多選民的決定。

澳洲環境部長皮伯塞克（Tanya Plibersek）的發言人說：「艾班尼斯政府必須根據事實和國家環境法做出決定，每個計畫都是如此。情況就是如此。」

發言人在聲明中表示：「自選舉以來，我們批準的再生能源增加一倍，創歷史新高。政府將根據法律，繼續逐案考慮每個計畫。」

政府表示，針對這項煤礦開發計畫展開公眾諮詢時，沒有收到任何意見。

澳洲保育基金會（Australian Conservation Foundation）表示，為這項開採計畫開綠燈是忽視氣候科學。

澳洲保育基金會氣候專家麥法琴（Gavan McFadzean）說：「多年來，全世界的氣候科學家都非常清楚，如果我們想要安全的氣候，就必須立即停止挖掘和燃燒煤炭。」

「無論我們在世界上哪個地方燃燒煤炭和天然氣，都會使澳洲氣候破壞更加嚴重，造成更多的洪水、更長的熱浪、更嚴重的叢林大火。」

© 2023 AFP