烏克蘭外長訪瓜地馬拉 促拉美譴責俄羅斯侵略

（法新社瓜地馬拉市12日電） 烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）結束對瓜地馬拉的兩天訪問，他今天敦促所有拉美國家譴責俄羅斯對烏克蘭的「侵略」行動。

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庫列巴批評數個拉丁美洲政府保持「中立」，稱俄羅斯揮軍入侵設下讓其他國家仿效的前例。

庫列巴在瓜地馬拉國家宮舉行的記者會上說：「如果俄羅斯成功侵略鄰國，侵犯邊界並犯下屠殺案，將慫恿其他國家仿效俄羅斯的行為。」

瓜地馬拉是少數堅定不移支持烏克蘭的拉美國家之一。在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭的5個月後，瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）訪問烏克蘭，展現與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同在。

庫列巴說：「拉丁美洲有一些國家認為…解決俄羅斯侵烏戰爭的最佳作法是保持中立。還有人說這場戰爭發生在歐洲，跟拉丁美洲沒有關係。」

他說：「其他人則試圖與俄羅斯和烏克蘭都保持友好。我擔心這不是這些做法能發揮效用的那種戰爭。」

庫列巴感謝瓜地馬拉支持烏克蘭，指出「瓜地馬拉人深知戰爭帶來的苦難與破壞」。他指的是瓜地馬拉1960年到1996年的殘酷內戰。

他說：「相信我，世界上沒有其他國家比烏克蘭更希望結束這場戰爭。」

© 2023 AFP