美大使控南非供俄武器彈藥 南非憤怒譴責

（法新社約翰尼斯堡11日電） 美國駐南非大使布里吉提（Reuben Brigety）今天指控南非秘密提供武器給俄羅斯，引發南非的憤怒譴責。

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布里吉提在媒體簡報中表示，美方認為武器彈藥已裝載到俄羅斯一艘貨輪上，這艘貨輪在去年12月就已停靠在開普敦（Cape Town）海軍基地。

布里吉提說：「我們確信武器已裝載到那艘船上，我願以我的生命作為賭注。」

「南非軍援俄羅斯…這根本是無法接受。」

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）辦公室還擊表示，布里吉提「採取適得其反的公開姿態」令人「失望」。

拉瑪佛沙的發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）聲明指出，這些言論「破壞了兩國之間的合作與夥伴精神」。

馬格溫雅說：「至今沒有證據支持這些指控，政府已着手由一位退休法官帶領進行獨立調查。」

在華府，國務院語氣明顯比直言不諱的布里吉提來得溫和，但對於南非承諾調查表示歡迎。

國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴媒體：「我們在贊成的議程上，繼續與南非夥伴共同努力。」他指是在公共衛生、氣候和貿易方面的合作。

美國再度揚言若中國向俄羅斯提供武器，將會祭出懲罰行動，但巴特爾不願詳述對南非會有什麼後果。 （譯者：紀錦玲/核稿）

© 2023 AFP