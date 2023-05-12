菲律賓前總統杜特蒂政敵販毒遭訴 法院宣判無罪

（法新社馬尼拉12日電） 遭監禁的菲律賓人權活動人士德利馬在前總統杜特蒂執政時期面臨多項指控，法院今天對剩下兩項販毒相關指控的其中一項宣布無罪，使她距離自由更近了一步。

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曾任參議員及司法部長的德利馬（Leila de Lima）是杜特蒂（Rodrigo Duterte）「掃毒戰」主要批評者之一。她從2017年2月以來一直遭到拘留，她和人權組織聲稱她面臨的指控均為捏造，是為了報復她批評杜特蒂以及導致成千上萬人死亡的掃毒戰。

根據馬尼拉初審法院法官艾坎塔拉（Abraham Alcantara）公布裁決，63歲的德利馬和另一名被告「基於合理懷疑」獲判無罪。

案件宣判後，當警方護送德利馬到一輛等候的巴士前時，她如釋重負地告訴媒體：「這是光榮的一天。這是我平反的開始。」

「請容許我對壓迫我的人說：你們永遠不能把真理釘在十字架上。」

儘管獲判無罪，由於另一起刑事案件的審理仍在進行，她仍將留在獄中。她已經申請保釋，正等待法官決定。

如果僅剩的一項起訴罪名成立，德利馬將面臨終身監禁。她被控在2010年至2015年擔任總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）的司法部長期間，從菲律賓最大監獄的毒梟手中收賄，以換取允許他們販毒。

但由於兩名證人死亡，以及對德利馬的第3項起訴罪名遭到駁回，檢方的案件已然瓦解。另有多名證人撤回證詞，聲稱是被迫提出指控。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）

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