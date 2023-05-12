蘇丹內亂持續 美官員：交戰雙方承諾讓人道援助進入

（法新社華盛頓11日電） 在蘇丹內亂交戰的雙方，正就停火進行談判，但美國官員表示，他們今晚已簽署承諾書，同意讓人道援助進入的相關規範。

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一名參與談判的美國官員說，已經對戰近一個月的蘇丹軍方和準軍事部隊的代表，在沙烏地阿拉伯的吉達（Jeddah）簽下「保護蘇丹平民承諾宣言」的協議。

雙方在協議中大致承諾允許人道援助進入，准許恢複電力、供水和其他基本生活所需服務，並把安全部隊撤出醫院、為逝者安排「風光的喪禮」。

這名不願透露身分的美國官員表示，雙方正為新一波臨時休兵協商，好讓人道援助得以進入，目前正商討一項休兵10天的提案。

官員說：「這不是停火，而是他們在國際人道法下對於各自義務所做的正面回應，特別是關於對待平民、為人道行動創造空間的必要性。」

官員說：「我們謹慎期盼，他們願意簽下這份文件，可以創造一個開端，使他們製造空間」讓救援物資運進去。

但這名官員也提到，雙方在討論中仍「差距頗大」。

官員說，希望交戰雙方對人道主義的承諾也能讓提供援助者安心。

聯合國世界糧食計畫署（World Food Program）表示，有價值數以百萬計美元的糧食在蘇丹首都喀土穆（Khartoum）被洗劫一空。

交戰雙方的特使分別是政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo），他們自本月6日以來就一直在吉達進行「談判前的會談」，美國和聯合國也參與其中。

聯合國負責援助事務的最高官員葛瑞菲斯（Martin Griffiths）概述了雙方在吉達承諾為人道援助確保安全通道的提議。

© 2023 AFP