輝能投資52億歐元 赴法國北部設廠

（法新社法國敦克爾克11日電） 台灣固態電池公司輝能科技今天表示，將在法國北部投資52億歐元（新台幣1743億元）建廠，這是輝能在歐洲的第一家工廠。

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輝能希望在2026年底開始生產，並在幾年內擁有3000名員工後逐步擴大。

到2030年，輝能將在敦克爾克投資52億歐元（新台幣1743億元），產能滿載時可為數十萬輛車供應電池。

輝能專註於「固態」電池的研發，這種電池被認為比電動車中常用的鋰離子電池更有效力、更安全、充電也更快。

負責國際發展的執行副總諾曼德（Gilles Normand）說：「12分鐘內固態電池就可充電到80%…如果是特斯拉Model 3要充電到80%，則需要20分鐘。」

他說，固態電池重量也減輕約50公斤，這對搭載固態電池的車輛性能有很大影響。

他說，由於許多電動車工廠位於北歐，輝能決定落腳敦克爾克是因為也可以接近客戶。

輝能表示，這座工廠還將為法國北部提供1萬2000個間接工作機會。

輝能創立於2006年，股東包括賓士（Mercedes-Benz）等企業。輝能表示，計畫未來進行首次公開募股（IPO），幫助為其投資籌資，並尋求歐洲對綠色產業的激勵措施。

© 2023 AFP