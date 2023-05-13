各國電池廠輪番接力進駐歐洲 提升電池製造能力

（法新社法蘭克福12日電） 瑞典電池製造商Northvol和台灣固態電池公司輝能科技今天宣布在德國和法國建廠的計畫，給予歐洲增強電池製造能力的努力重大推動。 歐盟2035年後禁售燃油車最後期限即將到來之際，歐洲配合綠色轉型一直爭相生產更多電動車。

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一系列新電池廠興建計畫正在歐洲籌備中，在歐洲奮起直追的同時，面臨來自美國和中國的激烈競爭。 在經曆數個月不確定性後，Northvolt今天宣布將斥資數十億歐元在德國北部投資興建一座電動車電池廠，為能源轉型提供一大推動力。 德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）說：「德國可以期待數一數二重要的能源和運輸轉型計畫，這將創造數千個綠色科技工作機會。」 Northvolt和德國當局在聲明中表示，這座所謂的超級工廠每年將能夠為約100萬輛電動車提供電池，並將在位於什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）的海德（Heide）創造3000個工作機會。 Northvolt工廠預計將於今年動工，並於2026年開始交付電池。

另一方面，輝能將在法國北部投資52億歐元（新台幣1743億元）建廠，這是輝能在歐洲的第一家工廠。輝能希望在2026年底開始生產，並在幾年內擁有3000名員工後逐步擴大。

輝能產能滿載時可為數十萬輛車供應電池。輝能專註於「固態」電池的研發，這種電池被認為比電動車中常用的鋰離子電池更有效力、更安全、充電也更快。

輝能表示，由於許多電動車工廠位於北歐，決定落腳敦克爾克是因為也可以接近客戶。

© 2023 AFP