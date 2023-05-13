多家電池製造商落腳 法國北部蕭條多年迎轉機

（法新社敦克爾克12日電） 法國北部原本有點蕭條，但全球電池製造商正將這裡變成一個21世紀製造業中心及歐洲新能源技術的關鍵來源，台灣固態電池公司輝能科技也宣布要在這個地區設廠。

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輝能科技是最新一家宣布落腳上法蘭西大區（Hauts-de-France）的企業，將在敦克爾克（Dunkirk）投資52億歐元（約新台幣1743億元）建廠。在當地鋼鐵業和礦業開始走下坡後，數十年來許多城鎮一直奮力對抗不景氣。

由汽車製造商斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）、賓士（Mercedes）和法國道達爾能源集團（TotalEnergies）組成的ACC公司決定在比利－貝爾克羅（Billy-Berclau）設廠；中國與日本合作的遠景集團（Envision）選在大城裡爾（Lille）南方約30公里的杜艾（Douai）投資；法國公司Verkor也選擇了擁有深海港的敦克爾克。

輝能國際發展執行副總諾曼（Gilles Normand）今天在宣布建新廠的聲明中表示：「可以說，法國北部有一個發展中的電池生態系統。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天親自前往敦克爾克，這是他強調政府力圖讓法國恢復工業化的好機會。數十年來，法國的就業機會不斷減少，流向中國和其他成本更低的國家。

45歲的馬克宏曾是投資銀行家，立場親商，自2017年就任以來，他陸續推動減稅、放寬勞動法及推出投資獎勵措施，期望降低失業率，並吸引企業投資。

他參訪一座鋁工廠時表示：「我很自豪地說，在一個數十年來不斷有工廠關閉的就業市場上，我們正重新讓工廠開張、實現工業化。」

他也宣布法國核能公司歐安諾（Orano）和中國鋰電池製造商XTC將在敦克爾克新投資15億歐元（約新台幣506億元），生產鋰電池用的陰極零件。

根據馬克宏辦公室提供的資料，超過40年來，法國平均每年失去5萬個工業就業機會。

上法蘭西大區曾是法國工業重鎮，是織品、煤炭、鋼鐵和汽車的主要產地之一。即使工廠陸續關閉，汽車製造業仍留存了下來；根據北法投資促進局（Nord France Invest）數據，如今這個地區是法國汽車的最大來源地。

目前在上法蘭西大區設廠的汽車製造商有7家，包括豐田（Toyota）、雷諾（Renault）和斯特蘭蒂斯，另外還有密集的零組件供應商網絡，這就是電池製造商積極在附近設立據點的主要原因之一。

法國「世界報」（Le Monde）報導，上法蘭西大區議會主席貝特宏（Xavier Bertrand）說：「這是建立產業一條龍的策略。我們正處於轉變中的10年。」 上法蘭西大區的失業率近年大幅下降，2022年最後一季為8.7%，但仍比全國平均7%要高。

這裡向來是法國本土貧窮率最高的地區，根據法國國家統計及經濟研究局（INSEE）2018年數據，當地有18%的人口生活在貧窮線以下。

© 2023 AFP