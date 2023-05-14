不滿土耳其政府因應 部分強震災民不再投艾爾段

（法新社安塔基亞14日電） 土耳其2月遭規模7.8強震襲擊，對災區安塔基亞市的部分災民而言，這起奪走5萬多人性命的強震和國內經濟情勢深深影響今天的總統大選，掌權逾20年的艾爾段可能丟失政權。

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土耳其總統大選投票今天登場，兩位主要總統候選人為保守派的現任總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），以及世俗派的政壇老將基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）。

土耳其東南部哈泰省（Hatay）安塔基亞市（Antakya）農民托帕羅魯（Mehmet Topaloglu）今天一早就出門投票，他表示：「我們需要改變，我們受夠了。」

托帕羅魯在當地一處投票所告訴法新社：「我在艾爾段的前兩任總統任期都把票投給他，但就算他是我的父親，我也不會再投給他了。」

卡拉卡斯（Semra Karakas）和她的23歲女兒艾林（Aylin）坐了長達14小時車程的巴士回到安塔基亞參與投票。他們在強震後被迫離開家鄉，並定居在西南部海濱城市安塔利亞（Antalya）。

就讀建築系的艾林在充當臨時投票所的貨櫃旁邊說，那場強震和國家的糟糕應對，都使她更加相信自己的投票選擇。

艾林還說：「國家沒有幫助我們，他們在地震過後的3到4天才出現。」她認為艾爾段在哈泰省的選民支持度會「大幅下滑」。

卡拉卡斯回憶起死去的嬰兒倒在建物倒塌殘骸中的畫面，其中一些嬰兒是因為低溫而喪命。她還說，這場「災難」將影響選情。

35歲的醫療工作者丹尼茲（Deryer Deniz）表示，她認為今年的選舉「比以往更加重要」。

丹尼茲指出，她認識「許多」無論如何都投票給艾爾段的選民，現在已經改變了主意。

這是否能左右選舉結果還有待觀察，但丹尼茲總結道，如果艾爾段政府倒台，哈泰省會在當中發揮影響力。

70歲老翁卡納奇（Cemil Kanatci）表示：「所有選舉都很重要，但因為強震，這次選舉更是關鍵。」他還婉轉說，這次選舉「有可能」會投給不同於自己以往屬意的候選人。

© 2023 AFP