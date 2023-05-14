巴基斯坦保安部隊遭武裝分子襲擊 共13人喪生

（法新社巴基斯坦奎達市13日電） 巴基斯坦軍方說，保安部隊與武裝分子昨天晚間爆發戰鬥，共造成十幾人死亡。這些武裝分子襲擊保安部隊的基地，並劫持其家人為人質。

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法新社報導，軍方表示，「裝備精良」的武裝分子襲擊俾路支省（Balochistan）穆斯林巴格（Muslim Bagh）的一個內政部「邊境兵團」（Frontier Corps）營區，並在一個住宅區俘虜3個家庭。

巴基斯坦武裝部隊三軍公共關係局（Inter-Services Public Relations of the Pakistani Armed Forces）在聲明中說，戰鬥從昨天晚上持續到今天早上，「複雜的清理行動涉及人質營救行動」。

沒有組織立即聲稱對這次襲擊負責，但俾路支（Baloch）分離主義團體幾十年來一直在這個西南部省分對巴基斯坦發動叛亂，並經常針對保安部隊。

巴基斯坦塔利班（Taliban）也在俾路支地區很活躍。

巴基斯坦武裝部隊三軍公共關係局說，「恐怖分子在劫持人質時甚至沒有放過兒童」。聲明說，所有闖入營區的6名武裝分子都被擊斃。

三軍公共關係局說，另外7名喪生者包括6名國家保安部隊成員和1名平民。

襲擊過程中有6人受傷，包括1名婦女。

一些遇難者的葬禮今天在俾路支省省會奎達市（Quetta）舉行。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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