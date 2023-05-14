迦納最大在野黨初選 馬哈馬出線角逐2024總統大位

（法新社阿克拉14日電） 西非國家迦納最大反對黨「國家民主議會黨」（NDC）進行初選，於今天推舉出前總統馬哈馬（John Dramani Mahama）參選2024年總統大選。

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國家民主議會黨的黨代表們於5月13日至14日為期兩天初選中，投票選出總統和國會選舉的候選人。

馬哈馬囊括29萬7603票、得票率高達98.9%，被宣布壓倒性勝出；他的對手、庫馬西市（Kumasi）前市長邦蘇（Kojo Bonsu）僅取得1.1%的3181票。

國家民主議會黨進行初選之際，迦納正與國際貨幣基金（IMF）磋商30億美元的援助計畫，盼能化解國內經濟危機；此外，鄰國布吉納法索的衝突，也為迦納帶來日益嚴峻的聖戰分子威脅。

現年64歲的馬哈馬儘管在2016年和2020年總統選舉中，兩度敗給現任總統阿庫佛－艾杜（Nana Akufo-Addo），但他一直着眼捲土重來，並在黨內初選與前央行總裁杜福爾（Kwabena Duffuor）和邦蘇廝殺。

杜福爾於12日晚間宣布退出這次初選，甚至說國家民主議會黨還沒有準備好進行「自由公正選舉」。

杜福爾也曾任財政部長，在阿散蒂地區（Ashanti Region）擁有龐大選民基本盤，當地也是執政黨「新愛國黨」（NPP）的大本營。

© 2023 AFP