2023歐洲歌唱大賽 瑞典歌手羅琳二度奪冠

（法新社利物浦13日電） 瑞典歌手羅琳（Loreen）今晚在歐洲歌唱大賽（Eurovision）決賽擊敗25位競爭對手，奪下冠軍寶座。

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歐洲歌唱大賽是目前世界最大型的歌唱競賽，烏克蘭是去年大賽冠軍，原本應該是今年主辦國，但俄烏戰爭影響下，改由去年亞軍英國主辦。

法新社報導，奪魁的羅琳2012年就曾贏過歐洲歌唱大賽，今年再度拿下冠軍，成為第1位兩度在此登頂的女性，也是繼愛爾蘭歌手強尼羅根（Johnny Logan）1980年代以來，史上第2位在這場音樂盛會兩度奪魁的表演者。

羅琳今天勝出，讓瑞典拿下第7座冠軍，追平愛爾蘭的最多冠紀錄。瑞典在歐洲歌唱大賽拿下的第一冠，要回溯至49年前阿巴合唱團 （ABBA）的「滑鐵盧」（Waterloo）一曲。

今晚在利物浦（Liverpool）舉行的盛會，經過觀眾票選和專業評審團的投票，羅琳流行舞曲Tattoo險勝芬蘭歌手凱里耶（Kaarija）的Cha Cha Cha。

今年代表烏克蘭參賽的電音雙人組Tvorchi演唱「鋼鐵之心」（Heart of Steel），這是一首受到烏克蘭軍死守馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）啟發的歌曲。

本屆歐洲歌唱大賽中，英國尋求把烏克蘭放在優先且核心的地位。

利物浦市中心到處可見烏克蘭黃藍色國旗，而擠滿比賽會場的6000名粉絲中，烏克蘭人大有人在。

據估計，全世界有超過1.6億人收看歐洲歌唱大賽的電視轉播。（譯者：紀錦玲）

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