俄媒報導南非軍方代表團來訪 商討軍事合作交流

（法新社莫斯科15日電） 美國駐南非大使布里吉提指控南非秘密提供武器給俄羅斯幾天後，俄國媒體今天報導，南非地面部隊指揮官正在莫斯科訪問，討論雙方軍事合作交流事宜。

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俄國媒體引述俄國防部消息報導，南非陸軍中將姆巴沙（Lawrence Mbatha）率領代表團訪問莫斯科，和俄國軍方對等官員討論軍事合作和交流相關事宜。

布里吉提（Reuben Brigety）11日在媒體簡報中表示，美方認為武器彈藥已裝載到俄羅斯一艘貨輪上，這艘貨輪在去年12月停靠開普敦（Cape Town）海軍基地。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，已針對此事展開調查，「我們到時就會說明」。

美方表示樂見南非承諾調查。

俄羅斯全面入侵烏克蘭後大體上遭到國際社會孤立，南非卻一直拒絕譴責莫斯科。

南非表示希望保持中立，不過批評人士舉出近來多起事件，證明南非向克里姆林宮靠攏。

根據克里姆林宮，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）12日和拉瑪佛沙通電話，雙方同意「加強互惠關係」。

拉瑪佛沙今天表示，儘管面臨選邊站的「極大壓力」，南非在俄烏戰爭上「不想捲入全球強權的競賽中」。

拉瑪佛沙在每周簡報提到：「我們不接受我們的不結盟立場對俄羅斯情有獨鍾，也不接受此一立場危及我們和其他國家的關係。」

他表示，南非支持以和平方式解決這場衝突。

俄羅斯媒體報導，姆巴沙今天參訪地面部隊教育機構，以及軍事工業園區內的企業。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導：「（雙方）在地面部隊各領域達成進一步加強合作的協議。」

南非國防部發言人請媒體向軍方詢問姆巴沙訪俄相關事宜。南非國防軍（South African Defence Force）未立即對相關詢問發表評論。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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