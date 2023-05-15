坎城影展將登場眾星雲集 法國反年改抗議湊一腳

（法新社法國坎城15日電） 第76屆坎城影展明天即將登場，現場除了哈里遜福特、強尼戴普和娜塔莉波曼（Natalie Portman）等眾星雲集外，法國反年改抗議人士也將湊一腳。

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預料將有3萬5000人參加這場16日在法國蔚藍海岸（French Riviera）濱海小城坎城展開、27日落幕的影壇盛事。

多部重量級影片將在這場全球最大電影界盛會中首映，包括哈里遜福特（Harrison Ford）的「印第安納瓊斯之命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）新片、由李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與勞勃狄尼洛（Robert De Niro）主演的巨作「花月殺手」（Killers of the Flower Moon），以及皮克斯（Pixar）新片「元素方城市」（Elemental）。

今年的坎城影展女性作品比往年要多，21部競賽片中有破紀錄的7部片出自女導演之手。

與此同時，約千名警力和保全人員進駐坎城影展。自法國2010年代遭恐怖攻擊後，影展主辦單位就升高維安警戒。

今年主辦單位還擔心法國近來反對總統馬克宏（Emmanuel Macron）年金改革計畫的抗議將對影展造成影響。

地方當局告訴法新社，十字大道（Croisette）周邊禁止抗議，並表示規定和去年相同。

不過，法國總工會（CGT）上月揚言將在影展期間切斷電力，並將於19日在着名的卡爾頓飯店（Carlton Hotel）前抗議，誓言要人們感受到他們的存在。

坎城影展長達60公尺的知名紅毯將在明天鋪上。為了環保起見，目前的長度已縮短一半，省下重約1400公斤的紅毯。

本屆評審團主席，是以「瘋狂富作用」（Triangle of Sadness）和「抓狂美術館」（The Square）兩度拿下金棕櫚獎的魯本奧斯倫（Ruben Ostlund），其他評審還包括好萊塢明星布麗拉森（Brie Larson）和保羅迪諾（Paul Dano）。

本屆競賽片導演不乏過去坎城影展的贏家，包括坎城兩度贏家、英國名導肯洛區（Ken Loach）、日本的是枝裕和，以及德國的文溫德斯（Wim Wenders）。

開幕片則是被稱為強尼戴普（Johnny Depp）東山再起之作的「杜巴利伯爵夫人」（Jeanne du Barry），他飾演法王路易十五，考驗他的演技和說法語的功力。

本片導演兼女主角麥雯（Maiwenn）上月才被控在巴黎一間餐廳襲擊記者，料讓這部片更引人關注。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2023 AFP