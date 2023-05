坎城影展將登場眾星雲集 法國反年改抗議湊一腳

(法新社法國坎城15日電) 第76屆坎城影展明天即將登場,現場除了哈里遜福特、強尼戴普和娜塔莉波曼(Natalie Portman)等眾星雲集外,法國反年改抗議人士也將湊一腳。

預料將有3萬5000人參加這場16日在法國蔚藍海岸(French Riviera)濱海小城坎城展開、27日落幕的影壇盛事。

多部重量級影片將在這場全球最大電影界盛會中首映,包括哈里遜福特(Harrison Ford)的「印第安納瓊斯之命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)、馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)新片、由李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)與勞勃狄尼洛(Robert De Niro)主演的巨作「花月殺手」(Killers of the Flower Moon),以及皮克斯(Pixar)新片「元素方城市」(Elemental)。

今年的坎城影展女性作品比往年要多,21部競賽片中有破紀錄的7部片出自女導演之手。

與此同時,約千名警力和保全人員進駐坎城影展。自法國2010年代遭恐怖攻擊後,影展主辦單位就升高維安警戒。

今年主辦單位還擔心法國近來反對總統馬克宏(Emmanuel Macron)年金改革計畫的抗議將對影展造成影響。

地方當局告訴法新社,十字大道(Croisette)周邊禁止抗議,並表示規定和去年相同。

不過,法國總工會(CGT)上月揚言將在影展期間切斷電力,並將於19日在着名的卡爾頓飯店(Carlton Hotel)前抗議,誓言要人們感受到他們的存在。

坎城影展長達60公尺的知名紅毯將在明天鋪上。為了環保起見,目前的長度已縮短一半,省下重約1400公斤的紅毯。

本屆評審團主席,是以「瘋狂富作用」(Triangle of Sadness)和「抓狂美術館」(The Square)兩度拿下金棕櫚獎的魯本奧斯倫(Ruben Ostlund),其他評審還包括好萊塢明星布麗拉森(Brie Larson)和保羅迪諾(Paul Dano)。

本屆競賽片導演不乏過去坎城影展的贏家,包括坎城兩度贏家、英國名導肯洛區(Ken Loach)、日本的是枝裕和,以及德國的文溫德斯(Wim Wenders)。

開幕片則是被稱為強尼戴普(Johnny Depp)東山再起之作的「杜巴利伯爵夫人」(Jeanne du Barry),他飾演法王路易十五,考驗他的演技和說法語的功力。

本片導演兼女主角麥雯(Maiwenn)上月才被控在巴黎一間餐廳襲擊記者,料讓這部片更引人關注。(譯者:劉淑琴/核稿:陳政一)

© 2023 AFP