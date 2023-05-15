拜登對達成舉債上限協議樂觀

（法新社華盛頓14日電） 美國總統拜登今天表示，他仍然「樂觀」認為可和共和黨達成協議以提高美國舉債上限，避免債務違約。他的政府警告，若債務違約將導致「災難性」後果。

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國會共和黨人要求削減開支以換取提高美國的舉債上限，但白宮數月來堅持不應對此談判。

與此同時，美國首次違約的可能性正在敲響警鐘。政府官員和銀行家數周來一直警告違約可能引發嚴重後果，包括經濟可能衰退以及引發全球金融傳染，但雙方仍處於僵局。

儘管如此，拜登今天表示，他認為最終能達成協議。

拜登今天在他位於德拉瓦州海濱別墅附近騎腳踏車外出時告訴記者：「我仍然保持樂觀，因為我是天生的樂觀主義者，但我真的認為他們和我們都希望達成協議，我認為我們能夠做到。」

拜登與包括聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在內的共和黨領導人備受期待的新一輪舉債上限談判，從12日延至接下來這一周舉行。

財政部長葉倫（Janet Yellen）曾警告，違約可能會在6月1日之前發生，而無黨派的國會預算處（Congressional Budget Office）12日預測違約日恐落在6月15日。

© 2023 AFP