氣旋摩卡侵襲緬甸　實兌市對外通訊中斷

（法新社緬甸喬克濤村15日電） 熱帶氣旋摩卡侵襲緬甸西部和鄰國孟加拉，強風吹倒路樹和通訊基地台，導致緬甸濱海的實兌市（Sittwe）對外通訊至今仍中斷。

廣告 繼續瀏覽後續

熱帶氣旋摩卡（Cyclone Mocha）在孟加拉科克斯巴紮爾（Cox's Bazar）和緬甸實兌市之間登陸，風速高達每小時195公里，為孟加拉灣近10年來威力最大氣旋。

緬甸軍政府新聞團隊發表聲明表示，氣旋摩卡造成3人死亡，和部分居民受傷。其中2名罹難者是若開邦（Rakhine）居民，另一名則在南部的伊洛瓦底省（Ayeyarwady Region），但聲明未透露進一步細節。

昨天深夜氣旋已大致通過，位於孟加拉境內收容約100萬名洛興雅族難民的營區幸運逃過一劫。官員表示，營區尚未傳出人員死亡。

氣旋摩卡來襲，人口約15萬人的實兌市首當其衝，對外通訊迄今仍中斷。

根據法新社特派記者，通往實兌市的路上，樹木和電塔與電線傾倒路旁，載滿搜救人員的車輛試圖進入實兌市，當地居民也急着返回市內探視親人。

一名試圖前往當地的救護車駕駛告訴法新社：「我們昨天在暴風中前進，強風吹倒路樹、電塔，後來前方有一顆大樹傾倒路中央。」他和其他人拿着鋸子，鋸下擋路的大樹枝幹。

根據上傳到社群媒體的影片，氣旋摩卡昨天登陸引發暴潮和強風，吹倒了實兌市的一座通訊塔。

緬甸軍政府旗下媒體報導，暴風導致若開邦數以百計的基地台故障。一名要求匿名的男子表示：「我想趕快回家，因為我不知道實兌市現在情況如何，電話不通、網路連不上，我擔心我的家人和家中財物。」

國營媒體今天報導，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）下令官員做好準備，對實兌機場運送救援物資。不過，報導中並未透露救援何時抵達等細節。

聯合國表示，由於通訊中斷，迄今未能評估若開邦的災情。

聯合國人道事務協調官員昨天深夜說：「初期通報顯示損害範圍廣泛。」

孟加拉災難管理部門官員表示，當局疏散了75萬人。目前尚未傳出人員死亡。

孟加拉官員表示，境內收容約100萬名洛興雅難民的營區災情輕微。

難民營區內約19萬頂竹子和帆布搭建的庇護所，難民事務署副署長杜紮（Shamsud Douza）告訴法新社，約300座庇護所遭氣旋摧毀。他還說，由於雨量不大，發生塌方的機率不高。

© 2023 AFP