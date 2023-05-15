波蘭獲首批海馬士交貨 將部署在俄飛地附近

（法新社華沙15日電） 波蘭國防部長布拉查克今天表示，波蘭已收到第一批美製高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），並計畫部署在與俄羅斯外飛地加里寧格勒州接壤的地區。

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布拉查克（Mariusz Blaszczak）告訴媒體記者：「這個武器會部署在我國東北部...它的任務是威懾侵略者。」

今年3月，波蘭國防部宣布將把長程精準火箭系統海馬士部署在位於奧爾什丁（Olsztyn）的部隊基地，當地距離俄羅斯飛地領土加里寧格勒州（Kaliningrad）約80公里。

布拉查克表示，這些火箭發射器將「強化波蘭東側的軍隊戰力，以及北大西洋公約組織（NATO）東側軍力」。

波蘭一路堅定支持與其接壤的烏克蘭，並早在2019年便向美國採購了20套海馬士，目前已收到第一批交貨。但華沙表示，已與美國協商購買更多套。

布拉查克說：「美國國會已經批准向波蘭出售接近500套發射器。這些發射器將儘快被運送到波蘭。」

布拉查克還說：「我們希望確保，談判後的新合約讓共同生產海馬士發射器與火箭的工作皆在波蘭進行。這是我們為自己設定的目標。」

波蘭今年1月底宣布將大幅增加國防支出，達到國內生產毛額（GDP）的4%。當時波蘭總理表示，鑒於俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，波蘭有必要「加快腳步」武裝。

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